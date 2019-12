L’Asie du Sud-Est ravagée par une épidémie de dengue inédite

En 2019, près d’1,3 million de cas de dengue auraient été enregistrés dans la région, saturant les hôpitaux et pesant sur les ressources des plus modestes. De nature cyclique, l’épidémie a été exacerbée par l’insalubrité des villes tropicales et un accès aux soins inégal, mais aussi par la circulation mondiale des biens et des personnes, et le changement climatique. Reportage en Thaïlande et au Cambodge.