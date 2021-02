Kosovo: un scrutin historique met au pouvoir une nouvelle génération

Pristina (Kosovo).– « Enfin, ça y est, ils sont partis, tous les politiques qui nous volent depuis vingt ans sont partis », s’enthousiasme Merita, une jeune femme d’une trentaine d’années, fêtant dimanche soir la victoire du mouvement de gauche souverainiste Vetëvendosje dans le centre de Pristina, ville balayée par la neige et le blizzard. Brandissant des drapeaux albanais, une longue ronde de danseurs s’enroule au rythme des zurle et des tupane. « C’est une nouvelle ère qui s’ouvre et j’espère que nous allons retrouver confiance en notre pays. »