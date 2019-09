En Tunisie, le peuple devra choisir entre la peste et le choléra

Le séisme attendu s’est produit en Tunisie. Selon les sondages de sortie des urnes, deux candidats dits « antisystème », Kaïs Saïed et Nabil Karoui, sont en lice pour devenir le prochain président de l’exception du monde arabe : la jeune et fragile démocratie tunisienne. Et l’un d’entre eux, Nabil Karoui, a été plébiscité alors qu’il se trouve en prison depuis le 23 août, arrêté dix jours avant le début de la campagne, pour fraude fiscale et blanchiment d’argent.