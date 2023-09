La crise diplomatique avec le Niger monte d’un cran

LesLes tensions entre la France et plusieurs pays de son pré carré sahélien – Niger, Mali et Burkina Faso – s’exacerbent de jour en jour. Vendredi 15 septembre, Emmanuel Macron a fait monter la pression d’un cran en déclarant, lors d’un déplacement en Bourgogne, que l’ambassadeur de France au Niger était pris en « otage » par les militaires au pouvoir et ne se nourrissait plus que de « rations militaires ».