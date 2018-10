Pour David Brooks, qui signe une tribune dans le New York Times, estime que le fossé principal au sein de la société des États-Unis est entre les « activistes progressistes » et les « conservateurs convaincus ». Or ces deux familles de pensée sont principalement constituées de membres des classes blanches riches. Selon lui, ces deux catégories sont aux antipodes en termes de vision philosophique de la société. Mais cette polarisation n’est pas, selon l’auteur, celle de la société tout entière. « Nous ne sommes pas dans une nation 50-50 », affirme-t-il en appelant la majorité silencieuse à se faire entendre.