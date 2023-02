L’anniversaire gâché de Vladimir Poutine

Aux yeux du dictateur russe, le début du mois d’octobre 2022 devait être marqué par l’annexion des territoires occupés, et masquer ainsi les défaites militaires. À la place, les désillusions se sont succédé et Vladimir Poutine, qui fête ses 70 ans, apparaît de plus en plus contesté.