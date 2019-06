Sport et corruption: un document implique le bras droit de l’émir du Qatar

Une enquête de Mediapart et de The Guardian dévoile que le directeur de cabinet de l’émir Tamim al-Thani a négocié des versements suspects au cœur de l’enquête judiciaire française pour corruption sur l’attribution des mondiaux d’athlétisme. Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, est également bien plus impliqué que ce qu’il a bien voulu dire au juge.