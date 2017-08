Attentat à Barcelone: le conducteur de la fourgonnette est toujours recherché

Une fourgonnette a percuté la foule, à Barcelone, ce jeudi 17 août, faisant au moins treize morts et une centaine de blessés. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Quelques heures plus tard, un deuxième véhicule a foncé sur la foule dans la cité balnéaire de Cambrils, faisant un mort et plusieurs blessés.