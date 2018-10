A Khan Al-Ahmar, la guerre d’usure d’Israël contre un village bédouin

Dans quelques jours, peut-être même dans quelques heures, les bulldozers blindés de l’armée israélienne, qui sont sur place depuis mardi, risquent de raser le village bédouin palestinien de Khan Al-Ahmar, en bordure de la route n° 1 qui relie Jérusalem à la mer Morte. Et les 35 familles qui y vivent – près de 190 personnes dont une majorité d’enfants – seront transférées de force et sous bonne garde dans le nouveau site qui leur a été assigné par les planificateurs israéliens, entre une décharge à ordures et le chantier d’un casseur-ferrailleur, près d’Abou Dis, à l’est de Jérusalem. Ainsi en a décidé, au terme d’une interminable procédure, la Cour suprême d’Israël dans son arrêt du 24 mai 2018, confirmé par une délibération additionnelle le 5 septembre.