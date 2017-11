L'Union européenne proclame un "socle commun des droits sociaux"

17 novembre 2017 Par Par Agence Reuters

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne, réunis vendredi à Göteborg, en Suède, ont proclamé un "socle européen des droits sociaux", dans l'espoir de réconcilier la construction européenne et les peuples alors que progressent les mouvements populistes et eurosceptiques à travers le continent.