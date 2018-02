Comment Trump a été sauvé de la faillite par l'oligarque russe Rybolovlev

Dans leurs investigations sur les soupçons d’ingérences russes dans l’élection de Donald Trump, les enquêteurs américains pourraient un jour faire étape à Monaco. Le procureur spécial Robert Mueller, le FBI et le Sénat des États-Unis scrutent en effet les liens entre l’actuel Président et l’oligarque Dmitri Rybolovlev, ex-magnat du potassium devenu propriétaire du club de football monégasque et personnage controversé de la Principauté. Si ce dernier ne figure pas sur la liste des 13 Russes inculpés de « complot » vendredi 16 février par la justice américaine, son nom revient avec insistance dans plusieurs épisodes troubles impliquant Trump et son entourage.