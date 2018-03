JO de PyeongChang: engouement inédit pour les épreuves paralympiques

« Si l’on pouvait redouter que les Jeux paralympiques (JOP) d’hiver de PyeongChang 2018 soient boudés par le public, il n’en est rien. Les spectateurs sont manifestement au rendez-vous, en nombre et en famille », rapporte le site internet Handicap.fr. Les organisateurs des JO d’hiver 2018 ont en effet enregistré un record de vente de places pour les épreuves paralympiques.

Lundi 12 mars, une semaine avant la fin des épreuves qui se terminent ce dimanche, les ventes avaient déjà dépassé la barre des 316 200 tickets écoulés, soit le précédent record réalisé lors des JOP de Sotchi en 2014 et près du double du nombre de places vendues à Turin en 2006.

Andrew Parsons, président du Comité international paralympique, s’est félicité de cet engouement inédit : « C’est une excellente nouvelle que le record de vente de tickets soit tombé si vite. Ces Jeux battent tous les records à plus d’un titre. Avec plus d’athlètes, de pays, de médias et de diffuseurs que jamais auparavant… »