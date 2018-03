Les arrestations de binationaux se multiplient en Iran

Deux phrases sur Mizan, le site web du ministère iranien de la justice, ont suffi pour annoncer, le 12 mars, la condamnation : six ans de prison pour espionnage au profit de Londres. Du prévenu, on ignore le nom, l’âge et la profession. On ne sait pas non plus où ni quand il a été arrêté puis jugé, et on ne connaît pas davantage la prison où il est détenu.

Seules précisions données par le procureur général de Téhéran, Abbas Jafari Dolatabadi, l’inconnu est un Irano-Britannique et il sera ultérieurement jugé dans le cadre d’une autre instruction, en relation cette fois avec une banque privée. Une affaire dont on ne sait, là encore, rien, pas même le nom de l’établissement concerné.

C’est le troisième ressortissant irano-britannique à avoir été condamné dernièrement en Iran. Mais si l’on fait le compte des binationaux arrêtés par les pasdarans (Gardiens de la révolution) puis emprisonnés – en général à Evin –, le plus souvent sous des accusations d’espionnage, on atteint le chiffre d’une trentaine, selon ce qu’avançait l’agence Reuters en novembre. En 2016, année de la réélection de Hassan Rohani, ce ne sont pas moins de 11 binationaux qui ont été arrêtés, selon un décompte de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH).

Kavous Sayed-Emami, photographié à Ammameh en 2017 © Reuters

Un emprisonnement s’est d’ores et déjà terminé tragiquement, celui du professeur irano-canadien Kavous Sayed-Emami, 63 ans, une grande figure de la défense de l’environnement en Iran. Il avait été arrêté le 24 janvier, une fois encore pour espionnage. Selon les autorités, il s’est pendu deux semaines plus tard dans sa cellule, où il avait été placé en isolement.

« Impossible qu’il se soit suicidé. Je le connaissais : c’était quelqu’un qui adorait se promener tout seul dans la nature. La solitude ne lui faisait donc certainement pas peur », souligne à Paris le politologue et ancien ministre iranien Ahmad Salamatian. Même sentiment dans sa famille à Téhéran. Selon le récit de ses proches, recueilli sur place par le correspondant du New York Times, Maryam, la femme de l’écologiste, a été appelée par les autorités judiciaires à lui rendre visite. La convocation s’est d’abord transformée en un rude interrogatoire de trois heures, conduit notamment par quatre membres des services de sécurité des pasdarans dans les bureaux du procureur. Après quoi, a-t-elle raconté, les agents des renseignements lui ont permis de rencontrer son mari. Une dernière chose, lui ont-ils dit en l’accompagnant : il est mort.

Kavous Sayed-Emami en 2017 © Reuters

Ni autopsie ni enquête indépendante n’ont été possibles. Ce qui a fait dire à Amnesty International qu’il y a eu de la part des autoritésL’arrestation de Kavous Sayed-Emami était déjà un mystère. Ce dont il est accusé, selon les propos du procureur général, c’est d’avoir, avec plusieurs de ses collègues,. Des accusations à ce point ahurissantes qu’elles ont été immédiatement démenties par Issa Kalantari, le chef du département environnement de l’administration Rohani. Selon lui, ces caméras[de montagne]

Dans les faits, le défunt professeur irano-canadien n’était nullement un opposant déclaré du régime. Il s’était d’ailleurs prononcé publiquement pour Hassan Rohani lors de sa première élection. Après avoir vécu au Canada, il avait choisi de regagner l’Iran et d’y diriger la Fondation pour la préservation de la faune persane, créée en 2008 par un Irano-Américain. Professeur de sociologie à l’université Imam-Sadeq de Téhéran, un bastion radical s’il en est, où il devait être le seul enseignant à ne pas porter de barbe, il privilégiait une approche pragmatique des problèmes, misant sur la responsabilité individuelle pour faire avancer les solutions. Il s’inquiétait aussi beaucoup de la situation de l’environnement en Iran.

Or, ce sujet est devenu l’un des plus sensibles du pays. Car même si elles font peu l’actualité, de sévères crises écologiques menacent l’Iran, notamment le manque d’eau et la désertification, qui risquent de provoquer à terme l’exode de centaines de milliers de personnes dans certaines provinces. Les spécialistes estiment qu’au moins un tiers des 24 grandes zones humides que compte le pays se trouvent d’ores et déjà en situation de stress hydrique. La situation devrait s’aggraver dans les prochaines années.