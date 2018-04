Pourra-t-on interdire le glyphosate avec le CETA?

À l’occasion de sa visite à Paris le 16 avril, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, s’est transformé en véritable VRP de l’accord de commerce et d’investissement entre l’UE et le Canada. Selon ses propres mots, le CETA « représente l’avenir [d’un] partenariat renforcé [entre la France et le Canada], fondé sur des valeurs ». Le site du mensuel Alternatives économiques revient cette semaine sur cet accord de libre-échange, et surtout sur son impact pour le dossier glyphosate.