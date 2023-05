Ukraine : les doutes de l’administration Biden

AlorsAlors que la contre-offensive ukrainienne se prépare (« la contre-offensive la plus attendue de l’histoire », disait le 6 mai sur France Culture l’analyste et ancien militaire Michel Goya), l’administration Biden est dans l’expectative. Les fuites récentes de documents classifiés ont montré un certain pessimisme des responsables américains quant aux gains attendus de la contre-offensive ukrainienne à venir, et surtout quant à une fin prochaine des combats : selon des « wargames » du renseignement militaire américain, révélés par le Washington Post, aucun scénario ne menait à une fin de la guerre en 2023. Un diagnostic qui jure avec la volonté politique exprimée lors de plusieurs auditions de responsables par le Congrès en février 2023 indiquant que « idéalement, la guerre devrait se terminer cet été ».