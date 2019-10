Bolivie: les angles morts du «prodige Evo Morales»

Ne m’abandonnez pas ! », a crié à la foule Evo Morales lors de son dernier meeting de campagne avant l’élection présidentielle de dimanche 20 octobre. L’appel en dit long sur les difficultés inédites du président bolivien, au pouvoir depuis janvier 2006, et qui avait été réélu haut la main et dès le premier tour à deux reprises en 2009 et 2014.