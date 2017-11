Catalogne: les enjeux d'un scrutin régional décisif

En 2015, les régionales catalanes avaient tourné au plébiscite : pour ou contre l’indépendance. Le scrutin du 21 décembre s’annonce plus difficile à interpréter. Le paysage est beaucoup plus éclaté, après la crise politique de l’automne. L’enjeu de l’indépendance va bien sûr rester central, mais un front plus large pourrait par exemple se former autour du rejet de l’article 155, cet article utilisé par le gouvernement à Madrid pour mettre la Catalogne sous tutelle, et plus généralement des « politiques répressives » de Madrid, selon les mots des indépendantistes. Ce sera l'un des enjeux de la campagne.