Maroc: le portefeuille du roi à bonne école

Sur les hauteurs de Casablanca, à quelques mètres des rivages de l’océan Atlantique, le quartier Anfa est l’un des plus cossus de la capitale économique du Maroc. Avec ses villas coloniales, ses rues larges et verdoyantes, ce coin de paradis au calme enchanteur dans la ville la plus polluée du pays est le lieu de résidence privilégié de l’élite économique et financière du pays.