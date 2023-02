Mariages, naissances : en Ukraine, la guerre bouleverse l’intime

IrpinIrpin, Kyiv (Ukraine).– À 70 ans et des poussières, Raïssa et Victor Tsaryov viennent de se marier au milieu des dorures, des icônes et des bouquets de fleurs d’une des plus anciennes églises orthodoxes de Kyiv, sur les bords du Dniepr. À la lueur des bougies, revêtus d’une couronne, les mains nouées, ils ont écouté les prières et les mots d’encouragement du prêtre. Leur amour, pourtant, ne date pas d’hier, mais, pour faire face aux tourments de la guerre, ils ont réalisé un rêve longtemps resté en suspens.