Un document du gouvernement britannique prévoit un scénario catastrophe en cas de «Brexit no deal»

Boris Johnson le dit et le répète, le Brexit se fera sans condition le 31 octobre et tout se passera bien. En tout cas, c’est le discours officiel du nouveau premier ministre britannique. Dans les coulisses de Downing Street, la perspective d’un « no deal » inquiète un peu plus… Dans un document interne révélé par le Sunday Times, le gouvernement décrit un scénario catastrophe si le Royaume-Uni ne conclut pas d’accord avec l’Union européenne avant sa sortie.