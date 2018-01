Pour son anniversaire, Trump s’offre un «shutdown»

New York, de notre correspondant – Le compte à rebours avait commencé dès jeudi sur la chaîne CNN : un logo « Friday night deadline : Shutdown countdown » à droite sur l’écran, avec les heures, les minutes et les secondes qui défilent, la voix dramatique des présentateurs qui rappellent l’échéance fatidique et les conséquences d’un « shutdown » (« arrêt ») gouvernemental : les agents fédéraux priés de rester à la maison, les militaires sans solde et leurs familles privées d’indemnisation s’ils meurent en service, la Maison Blanche vidée d’une partie de son personnel, etc.