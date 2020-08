L’Union européenne est désarmée face aux dérives autocratiques

Le soutien de l’Union européenne au peuple biélorusse pèsera peu dans le rapport de forces avec le dictateur Loukachenko. Plus largement, les 27 ne parviennent pas à entraver les dynamiques autocratiques en leur sein et dans leur proche voisinage. Pis encore, celles-ci sont renforcées par les équilibres politiques de l’UE et sa politique d’adhésion.