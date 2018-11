La combine fiscale à 67 millions du super agent Jorge Mendes

L’agent de Cristiano Ronaldo et José Mourinho a mis au point un montage fiscal pour échapper à l’impôt sur les dividendes sur les profits de son groupe Gestifute. Après une première tentative au Portugal sanctionnée par le fisc, l’agent a ainsi versé 67 millions d’euros à son épouse via une société offshore à Amsterdam et des comptes ouverts dans une banque suisse.