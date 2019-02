Brexit: Londres et l'UE travaillent sur une "déclaration parallèle"

21 février 2019 Par Par Agence Reuters

Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont minimisé jeudi les chances de parvenir à un accord immédiat sur le Brexit mais Londres et Bruxelles semblent se rapprocher d'un compromis juridique que Theresa May espère faire adopter au Parlement britannique, a-t-on appris de sources diplomatiques.