Hong Kong en précurseur de l'école à la maison

«Vous survivez avec l’apprentissage en ligne ? C’est de plus en plus difficile au fil des semaines et il y a tellement de mails que c’est si facile d’en rater. Rappel : demain visioconférence avec l’instit. » Cette mère d’un élève de maternelle va devoir prendre son mal en patience. Samedi, la cheffe de l’exécutif Carrie Lam a annoncé de nouvelles mesures de restriction – et un retour au télétravail pour les fonctionnaires qui étaient revenus au bureau depuis le 2 mars – après une hausse inquiétante ces derniers jours en raison de l’afflux de gens revenant de l’étranger (avec un total de 273 cas samedi après-midi).