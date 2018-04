Syrie: l’Elysée pris au piège de la diplomatie

Attendu à Washington lundi et à Moscou dans moins d’un mois, Emmanuel Macron pourra-t-il célébrer, avec Donald Trump puis Vladimir Poutine, le « plan de sortie de crise » en Syrie qu’annonçait samedi dernier Jean-Yves Le Drian ? On peut en douter. Si les frappes franco-américano-britanniques sur les trois cibles choisies par les états-majors constituent un apparent succès technique et opérationnel, elles ne « règlent rien » sur le plan militaire, de l’avis du président français lui-même, et ouvrent peu de voies à la percée diplomatique précipitamment évoquée par son ministre des affaires étrangères.