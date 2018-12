Une figure historique du djihad français interpellée à Djibouti

Il n’est pas visé par un mandat d’arrêt dans le dossier des attentats de janvier 2015, il n’est pas, à ce stade, retenu dans le cadre d’une quelconque procédure judiciaire française, précise une source judiciaire. Et pourtant son nom est sur toutes les lèvres depuis que le magazine Marianne a révélé jeudi soir l’arrestation à Djibouti du djihadiste français Peter Cherif. Le plus grand mystère règne sur les circonstances de son interpellation (survenue selon nos informations il y a plusieurs jours) et l’aide fournie par les services français aux autorités djiboutiennes.