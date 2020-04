Israël: Benny Gantz, l’idiot utile de Netanyahou

Benjamin Netanyahou est-il indéboulonnable ? Seize mois après avoir plongé son pays dans une crise politique sans précédent et provoqué en moins d’un an trois élections législatives infructueuses, le premier ministre israélien a signé lundi avec son ex-rival, l’ancien chef d’état-major Benny Gantz, un accord qui lui permet de conserver le pouvoir. Et probablement – ce qui était son objectif principal – d’échapper à la justice qui l’accuse de corruption, malversation et abus de confiance dans trois dossiers distincts.