L’Espagne fait face à l’insulte raciste de trop

EnEn 2014, Dani Alves recevait une banane lancée depuis les gradins, alors qu’il s’apprêtait à tirer un corner. L’ancien défenseur noir de Barcelone la ramassa, l’éplucha et l’engloutit, avant de reprendre la partie. À l’issue de la rencontre, il déclara : « Cela fait onze ans que je suis en Espagne et depuis onze ans, c’est pareil. On ne va pas réussir à changer ça, donc il faut prendre les choses en riant et se moquer d’eux. » Son geste fut repris par nombre de célébrités du ballon rond, jusqu’à Sepp Blatter, à l’époque président de la Fédération internationale de football (Fifa), qui promit alors une « tolérance zéro » contre toute forme de discrimination.