BNP Paribas financera jusqu’en 2024 un groupe américain spécialisé dans la détention des migrants

BNP Paribas, première banque française et une des plus grandes du monde, se targue d'être « la banque qui aide les réfugiés » en Europe. « Depuis 2015, BNP Paribas soutient une vingtaine d’entrepreneurs sociaux et associations engagés dans l’accueil des réfugiés, expliquait l'an dernier Le Journal du dimanche. Au total, près de 12 millions d’euros seront déboursés d’ici à 2021. »