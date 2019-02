Jean Wyllys, député brésilien gay: «Je suis parti du pays pour rester en vie»

23 février 2019 Par Lea Fauth Et Niklas Franzen

Jean Wyllys, député fédéral au Brésil et figure de la lutte pour la communauté LGBT, a quitté son pays après avoir reçu des menaces de mort. Exilé en Europe, il dénonce les connexions entre le président d’ultra-droite, Jair Bolsonaro, et la violence exercée contre les minorités ethniques et sexuelles : « Nous avons compris que les menaces n’étaient pas une blague, que ce n’était pas qu’une intimidation. »