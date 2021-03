Clément Beaune: «La stratégie européenne de vaccination est secouée»

Le sommet de chefs d’État et de gouvernement qui se tiendra en visioconférence les 25 et 26 mars sera de nouveau essentiellement consacré à la crise sanitaire. Alors que les retards de livraison de doses de vaccins s’accumulent, le secrétaire d’État aux affaires européennes Clément Beaune reconnaît que les Européens ne sont pas « les meilleurs du monde sur la campagne de vaccination » et promet une accélération prochaine à partir de mi-avril. Sans quoi « ce sera difficile de défendre le cadre européen », dit-il dans un entretien accordé à Mediapart.