Palestine: le plan Trump miné par l’échec annoncé de la conférence de Bahreïn

Mardi 25 juin s’ouvrira à Manama, capitale du royaume de Bahreïn, la conférence sur la paix au Proche-Orient annoncée depuis un mois par une administration Trump dont la diplomatie est plus illisible et imprévisible que jamais. C’est en effet à moins de 200 kilomètres des côtes de l’Iran, au bord de l’affrontement militaire avec les États-Unis, que Washington et une poignée de représentants des capitales arabes, en majorité hostiles au régime de Téhéran, vont examiner le projet conçu par la Maison Blanche pour mettre un terme au plus vieux conflit de la région.