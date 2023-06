Le Canada veut faire payer les géants du Web, Meta bloque les médias canadiens

DeuxDeux ans après l’adoption d’une loi similaire en Australie – la première au monde de ce type – et malgré les menaces et un lobbying intense, le Canada est bien décidé à faire payer les géants de la technologie états-unienne Meta (Facebook et Instagram) et Alphabet (Google) pour les contenus produits par les médias canadiens : le texte sur les nouvelles en ligne, baptisé C-18, a été adopté par le Sénat jeudi, suscitant les critiques des plateformes, Meta allant jusqu’à bloquer les liens vers les contenus des médias sur Facebook et Instagram.