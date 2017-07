A Strasbourg, les élus français ne sont pas seuls visés par des enquêtes

De notre envoyé spécial à Bruxelles (Belgique).- Les soupçons d’emplois fictifs au parlement européen éclaboussent, à des degrés divers, de plus en plus de partis français, du FN au MoDem, du parti de gauche au PS. Y aurait-il, à Strasbourg, une spécificité française ? Les députés hexagonaux seraient-ils plus enclins à piocher dans la manne européenne, pour financer le fonctionnement de leurs partis nationaux ? Beaucoup d’observateurs et d’élus joints par Mediapart en doutent.