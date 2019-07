Palestine: le pouvoir du Fatah et du Hamas face à la société civile

Tout en condamnant l’autoritarisme des régimes de Ramallah et de Gaza, les Palestiniens approuvent le refus de négocier avec Washington de Mahmoud Abbas et continuent de préférer l’indépendance à la promesse de prospérité économique contenue dans le plan de la Maison Blanche. Ces rapports paradoxaux des habitants de la Cisjordanie et de la bande de Gaza avec leurs dirigeants sont l’un des enseignements du colloque de la société civile palestinienne qui vient de se tenir à El-Bireh et dont Mediapart a pu obtenir la traduction des principaux échanges. Enseignements confirmés et complétés par les résultats d’un sondage réalisé au même moment dans les deux territoires palestiniens par un institut de recherches politiques de Ramallah connu pour la qualité de ses enquêtes régulières sur l’opinion publique palestinienne.