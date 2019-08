Affaire Epstein: une enquête ouverte en France pour viols et agressions sexuelles sur mineurs

Le parquet de Paris a ouvert, vendredi 23 août, une enquête préliminaire pour « viols » et « agressions sexuelles », notamment sur mineurs, dans le cadre de l’affaire Epstein. Accusé de trafic sexuel de mineurs, le millionnaire américain s’est suicidé dans sa cellule de la prison de Manhattan le 10 août. Inculpé pour trafic sexuel de mineures et association de malfaiteurs, il attendait son procès et risquait 45 années de prison.