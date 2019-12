Algérie: la mort du général Gaïd Salah fragilise le nouveau président

23 décembre 2019 Par Lofti Barkati

Le chef d’état-major de l’armée algérienne est mort lundi d’une crise cardiaque. Il était depuis dix mois et le début du soulèvement populaire l’homme fort du régime et sa voix unique. Intronisé il y a seulement quatre jours, le nouveau président Abdelmadjid Tebboune se retrouve un peu plus isolé face à une contestation qui ne faiblit pas.