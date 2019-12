Au Chili, footballeurs et supporters sont acteurs de l’opposition à Sebastián Piñera

23 décembre 2019 Par Mickaël Correia

Dans un pays où le football a été un vecteur de contestation sous la dictature de Pinochet, les stars du ballon se disent solidaires des manifestants et le championnat a été annulé sous la pression des joueurs et ultras. Ces derniers dépassent leurs rivalités pour unir leurs forces et grossir les cortèges contre le président Sebastián Piñera.