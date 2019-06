Algérie: interpellations scandaleuses pour le port de l’emblème amazigh

Un dispositif sécuritaire, plus renforcé que d’habitude, a été déployé aux entrées de la capitale. Les véhicules sont filtrés et leurs occupants systématiquement fouillés. Nouveauté : la police s’est déployée devant les sièges du RCD et de Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ) au centre d’Alger, dont les adhérents étaient soupçonnés de vouloir déployer des drapeaux amazighs lors de la manifestation hebdomadaire. Des centaines de jeunes ont été conduits dans des commissariats de la capitale, à Bab El Oued, Alger-Centre, 1er Mai…