Football et décolonialisme. En Afrique du Sud, mettre hors jeu la ségrégation raciale

En août 1959, le magazine culturel noir sud-africain Drum s’interroge dans ses colonnes : « Le football est devenu LE sport national des Sud-Africains non blancs. Pourquoi alors ne pas créer nous-mêmes notre propre ligue de football professionnel interracial ? » Trois mois plus tôt, la Confédération africaine de football suspendait l’affiliation de la Football Association of South Africa – fédération de football sud-africaine réservée aux Blancs – pour avoir présenté une sélection exclusivement blanche à la Coupe d’Afrique des nations de 1959.