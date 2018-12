Depuis mercredi 12 décembre, une résistance a resurgi dans la capitale hongroise. Des milliers de personnes ont défilé des soirs durant, dans le centre de Budapest, et font face à la police, qui protège le Parlement à coups de grenades lacrymogènes. En cause : deux nouvelles lois qui confirment la voie prise par le régime Orbán – libéralisation du marché du travail et entorses à l’État de droit.