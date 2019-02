L'UE et la Ligue arabe aspirent à davantage de coordination

25 février 2019 Par Par Agence Reuters

Les membres de l'Union européenne et de la Ligue arabe ont cherché à trouver un terrain d'entente sur les questions de sécurité et les conflits régionaux au Yémen, en Syrie et en Libye lors de leur premier sommet conjoint organisé dimanche dans la station balnéaire de Charm el Cheikh, en Egypte.