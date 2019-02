Séoul attend des résultats "tangibles et substantiels" du sommet de Hanoï

25 février 2019 Par Par Agence Reuters

La Corée du Sud attend des résultats "tangibles et substantiels" du second sommet qui réunira cette semaine à Hanoï le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a déclaré lundi la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères.