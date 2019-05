Ankara livre des armes aux rebelles syriens dans la région d'Idlib

AMMAN (Reuters) - La Turquie a livré de nouvelles armes aux rebelles syriens qui tentent de repousser une offensive des forces gouvernementales appuyées par la Russie dans la région d'Idlib (nord-ouest), ont déclaré samedi à Reuters de hauts responsables de l'opposition syrienne et des sources au sein de la rébellion.

L'assaut aérien et terrestre de l'armée syrienne a été déclenché le mois dernier par le président Bachar al Assad, qui accuse les rebelles d'avoir rompu un cessez-le-feu et provoqué un nouvel exode de civils en bombardant la ville d'Idlib et des secteurs alentours.

L'offensive en cours marque la plus forte escalade du conflit dans le nord-ouest de la Syrie depuis l'été dernier. Elle a entraîné une nouvelle vague de réfugiés vers la Turquie.

D'après deux hauts responsables de l'opposition syrienne, Ankara a accentué ses livraisons au cours des derniers jours après avoir échoué à convaincre la Russie d'intervenir pour mettre fin à cette offensive.

Un convoi militaire turc est ainsi arrivé dans la nuit de vendredi à samedi dans la région de Hama, au sud d'Idlib, près du massif montagneux de la Zawiya, un secteur tenu par les rebelles mais que bombardent les aviations russe et syrienne depuis des semaines, a-t-on appris auprès d'un témoin et d'un membre de la rébellion.

Ces livraisons, explique un commandant rebelle, montrent la volonté de la Turquie de conserver son influence dans le nord-ouest de la Syrie, où elle a renforcé sa présence militaire dans une dizaine de bases établies dans le cadre d'un accord de désescalade avec la Russie.

Les forces rebelles ont par ailleurs pu reprendre la ville de Kfar Nabouda.