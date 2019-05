En Italie, l’impossible équilibre du Mouvement Cinq Etoiles

Palerme (Italie), correspondance. – Une circulation dense encombre la rue Antonio-Pacinotti, au cœur d’un quartier plutôt résidentiel de Palerme. Au loin, un immense drapeau jaune estampillé du logo du Mouvement Cinq Étoiles (M5S) fend l’air moite de cette fin de journée pour indiquer aux sympathisants l’entrée de l’Institut Don Orione. C’est là que se tient le meeting de clôture de campagne d’Ignazio Corrao, député européen pour la circonscription Italie insulaire, soit la Sicile et la Sardaigne, et porte-parole du Mouvement Cinq Étoiles au Parlement européen.

« Il faut que l’euro redevienne la monnaie des citoyens et pas celle des banquiers ! », lance l’irréductible sympathisant au drapeau jaune et au tee-shirt jaune – qu’il tiendra à se faire dédicacer un peu plus tard – en s’approchant de l’eurodéputé. Sur le bord de la route, quelques voitures klaxonnent. « On se voit dimanche ! », lance un automobiliste enthousiaste.

Le député européen Ignazio Corrao, en meeting. © CD

À Palerme comme ailleurs en Sicile, le Mouvement Cinq Étoiles est sur ses terres. Aux élections du 4 mars 2018, destinées à choisir les nouveaux députés et sénateurs du pays, ils avaient obtenu près de 48 % des voix. Un raz-de-marée que le M5S espère répéter.

« L’endroit où l’on se trouve est particulier, c’est ici qu’on a appris les résultats de cette fameuse soirée de mars, et aucun mais alors aucun d’entre nous ne pouvait s’attendre à ça », lance en guise de bienvenue Alessandro Amore, conseiller municipal du M5S à Palerme. « C’est aussi un lieu qui a accueilli à l’époque une personne qui voulait une Sicile différente, une politique nouvelle et c’est la raison d’ailleurs pour laquelle il a été tué, c’était Piersanti Mattarella. »

L’allusion à l’ancien président de la Région Sicile, tué par la mafia en 1980 et frère de l’actuel président de la République, n’a rien d’anodin. Au cours de cette campagne électorale, le Mouvement Cinq Étoiles a cherché par tous les moyens à rappeler aux électeurs qui il était et quelles étaient ses valeurs, après près d’un an d’alliance de gouvernement avec la Ligue de Matteo Salvini qui a occupé l’espace politique et médiatique avec voracité. Plus encore après le scandale Siri qui a secoué le gouvernement ces dernières semaines lorsque le sous-secrétaire d’État aux transports, un très proche de Matteo Salvini, le ministre de l’intérieur, a été mis en cause dans une affaire de corruption, le Mouvement Cinq Étoiles tente de défendre son intégrité et sa lutte contre la corruption et la mafia.

Pour le reste du programme, le credo est simple et s’étale en grandes lettres noires sur les affiches de campagne disposées dans la salle : « Ce qu’on dit, on le fait. » Sous le slogan, une liste non exhaustive des chevaux de bataille du M5S : revenu de citoyenneté, taxation à 15 % pour les PME, fin de la publicité pour les jeux de hasard, suppression des retraites dorées.

« Nous sommes le gouvernement de la concrétude, celui de plein de petites choses réalisées jour après jour », défend le conseiller municipal. Depuis son entrée au gouvernement le 1er juin dernier, le Mouvement Cinq Étoiles a essuyé de violentes critiques. Accusé de s’être compromis avec la Ligue, d’avoir renié ses valeurs, d’avoir abandonné le terrain et surtout de s’être fait dépasser sur sa droite extrême par l’omniprésent Matteo Salvini, le M5S défend son bilan et pas uniquement à l’échelle nationale. Financement des travaux de réhabilitation d’un centre pour les jeunes dans un quartier populaire de la ville, fonds débloqués pour le chantier naval, le jeune député Adriano Varrica liste les grands projets de la ville.

« On a débloqué des projets à l’arrêt depuis des années », se félicite-t-il, « maintenant, il nous faut un relais solide en Europe et ça s’est particulièrement senti au moment de faire approuver notre budget par l’Union européenne ». La Commission européenne avait retoqué une première fois le budget proposé par le gouvernement italien le 23 octobre dernier, menaçant le pays de sanctions avant qu’un accord ne soit finalement trouvé au mois de décembre.

Mais s’il est un point sur lequel les élus Cinq Étoiles insistent plus particulièrement, c’est l’avenir du gouvernement d’alliance entre la Ligue et le M5S après les élections du 26 mai. « On a dépeint cette élection à travers les médias comme un test national. Mais il faut remettre les choses au clair : ces élections ne changeront ni la composition de la chambre des députés, ni celle du Sénat, et elles ne changeront rien au gouvernement », martèle Ignazio Corrao, faute d’avoir pu difficilement faire émerger les enjeux européens de la campagne. « Être au gouvernement n’est pas une fin en soi, c’est une étape intermédiaire à partir de laquelle on doit continuer à construire », explique le député européen.

Lire aussi Un très proche de Salvini au cœur d’une affaire de corruption Par Floriana Bulfon et Héloïse Rambert

Pourtant, le message n’a pas toujours été aussi clair. Lors du lancement officiel de la campagne du mouvement, au début du mois de mai, le ministre du développement économique, du travail et des politiques sociales Luigi Di Maio avait annoncé : « Ces élections ne sont pas seulement européennes mais italiennes aussi et nous devons éviter de faire revenir au pouvoir ceux qui y étaient avant nous. »

Un discours légèrement corrigé ces derniers jours et notamment vendredi en fin de journée, lors du grand meeting de fin de campagne organisé à Rome sur une place au nom évocateur : Piazza della Bocca della Verità, littéralement « place de la Bouche de la vérité ». « Je ne comprends pas en quoi des élections européennes devraient changer la composition du Parlement italien, rien ne changera après les élections », a promis Luigi Di Maio devant un public de plusieurs milliers de personnes, un peu moins nombreux toutefois que prévu.

Au-delà des crises de gouvernement qui ponctuent régulièrement l’actualité politique italienne, l’une des difficultés majeures de cette campagne, c’est aussi le désintérêt des électeurs. « Notre plus grand ennemi, c’est l’abstention », conclut Ignazio Corrao lors de son meeting de clôture, enjoignant à ses sympathisants de mobiliser le plus largement possible autour d’eux d’ici dimanche. « La majeure partie des électeurs que j’ai rencontrés ont l’impression que l’Union européenne est très loin d’eux », explique le député européen à Mediapart, « et quand ils sentent un lien avec l’Europe, c’est souvent négatif parce que les hommes politiques ont toujours lancé le message selon lequel à chaque fois qu’il y a un problème, c’est de la faute de l’Europe ».

Lors de ses trois dernières semaines de campagne, l’eurodéputé sicilien a parcouru près de 10 000 kilomètres à la rencontre de ses électeurs et en retient une priorité absolue : « Partout, la plus grande attente de changement, c’est sur le travail, et pour cela il nous faut des investissements qui arrivent directement aux petites entreprises car l’Italie a une économie qui repose sur les PME, avec parfois deux ou trois employés et ce sont eux qui sont en difficulté. »

C’est d’ailleurs le premier des dix points du programme électoral du Mouvement Cinq Étoiles : l’instauration d’un salaire minimum européen pour tous les travailleurs mais aussi des investissements pour la croissance et le plein emploi avec la fin des politiques d’austérité. Une politique qui vise aussi à limiter la fuite des cerveaux italiens vers d’autres pays européens, voire à les faire revenir dans leur pays. Dans un autre registre, deux propositions concernent l’environnement : la mise en place d’aides pour réduire la pollution des entreprises et l’interdiction des OGM et des pesticides nocifs pour la santé et l’environnement. L’un des gros dossiers défendus au Parlement par le Mouvement Cinq Étoiles portait sur le recyclage.

La grande question de ces élections, au niveau européen, c’est de savoir avec quels alliés le Mouvement Cinq Étoiles pourrait défendre ce programme politique. Dès le mois de janvier, Luigi Di Maio a rencontré à Bruxelles plusieurs partenaires potentiels pour tenter de créer un groupe parlementaire. Parmi eux, le Grec Evangelos Tsiobanidis du parti Akkel, la Finlandaise Karoliina Kähönen de Liike Nyt, le très conservateur Pawel Kukiz du parti polonais Kukiz 15 et enfin le Croate Ivan Vilibor du parti Živi Zid. « Les énergies les plus belles et les plus fraîches d’Europe », commentait alors Luigi Di Maio à leur sujet tout en reconnaissant que des différences subsistent entre eux. Et un rapide coup d’œil à leurs campagnes respectives montre que ces différences sont de taille.

Peu importe, mi-février, ils se retrouvaient tous les cinq à Rome pour lancer leur campagne essentiellement axée autour de l’idée de démocratie directe et participative et de la place centrale des citoyens au cœur des politiques européennes.

Un premier pas concret mais pour le moment insuffisant pour créer un groupe au Parlement européen, qui doit réunir au mois 25 élus de sept pays différents. « On a encore une carte à jouer », sourit Ignazio Corrao qui assure que « le projet de constituer un groupe parlementaire n’a pas été abandonné ». S’il préfère taire les partis et les pays avec lesquels les discussions sont les plus abouties, il reconnaît que le Mouvement Cinq Étoiles n’a pour le moment aucun allié clairement identifié en France, après s’être rapproché dans un premier temps des gilets jaunes. On se souvient de la photo de Luigi Di Maio en compagnie d’Alessandro Di Battista et de Christophe Chalençon, réfléchissant alors à la constitution d’une liste pour les élections européennes début février dernier.

L’eurodéputé sicilien était présent lui aussi : « Toute cette histoire a été mal interprétée, nous les avons rencontrés car il y avait un projet de liste pour les européennes et parce qu’ils voulaient connaître l’histoire du M5S mais la vérité c’est qu’il n’existe pas en France de réalité similaire au Mouvement Cinq Étoiles. » Dans l’équipe du député européen, on reconnaît que le M5S vise des résultats autour de 30 % en Sicile et entre 22 et 24 % dans le centre, alors que les régions du nord du pays restent majoritairement acquises à la Ligue. Des prévisions assez proches des dernières estimations publiées par les instituts de sondage italiens qui marquent également ces derniers jours une remontée notable des intentions de vote pour le Parti démocrate.