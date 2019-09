La crise climatique menace océans et zones gelées, indispensables aux humains

Le rapport spécial sur les océans et la cryosphère a été adopté à Monaco. Il montre que, des hautes montagnes au plus profond de la mer, le réchauffement climatique a déjà de lourds impacts sur le vivant. Et ceux-ci ne feront que s’accentuer. Plus d’1,3 milliard d’êtres humains sont directement menacés.