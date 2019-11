Hong Kong est emporté par un raz-de-marée démocrate

Les résultats des élections de district au suffrage universel dimanche dans l’ancienne colonie britannique constituent un revers de taille pour la cheffe de l’exécutif Carrie Lam et Pékin après plus de cinq mois de manifestations. Les candidats pro-démocrates ont obtenu la majorité des sièges et 60 % des suffrages dans un scrutin à la participation historique (plus de 70 % des quatre millions d’électeurs).