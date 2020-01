Le Megxit illustre le tournant sans pitié du Brexit

Au Royaume-Uni, le Megxit a donc eu lieu, c’est-à-dire l’exfiltration du couple princier formé par le duc et la duchesse de Sussex, connus à travers le monde sous leur prénom : Harry et Meghan. Un tel processus de déblaiement régalien en dit long sur le passé d’une monarchie marquée par l’illégitimité sournoise, mais aussi sur le présent d’une société minée par un racisme galopant, et enfin sur le futur politique d’un pays bientôt caractérisé par le « chacun pour soi » propre au Brexit, prévu ce 31 janvier.