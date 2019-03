Fatih Mehmet Maçoglu, le petit maire communiste d’Ovacik qui voulait conquérir la Turquie

Ovacik et Tunceli (Turquie), de notre envoyé spécial.- Avec sa parka élimée, ses bacchantes de concours, ses cheveux grisonnants coupés court et son regard fatigué, Fatih Mehmet Maçoglu tient plus du paysan beauceron que de Che Guevara. Il y a pourtant du boutefeu révolutionnaire dans ce maire d’une petite commune turque de 3 300 habitants, Ovacik, perdue au fond des montagnes kurdes du Dersim, forteresse naturelle et conservatoire de toutes les résistances au pouvoir central d’Ankara.